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سياسة

رفع جلسة النواب، وغدًا الاستماع لبيان وزير المالية ومناقشة المنازعات الضريبية

رفع جلسة النواب والعودة
رفع جلسة النواب والعودة للانعقاد غدا، فيتو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الاستماع لعدد من الأعضاء، حول تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

إشادة برلمانية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشروع القانون الذي يقر عددا من الحقوق، ويحقق ضمانات وحريات المواطنين.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في ضوء تقرير اللجنة التشريعية، غدا الثلاثاء.

الاستماع لبيان وزير المالية في مجلس النواب

كما تستمع جلسة النواب، غدا لبيان أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان 

كما يستعرض وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

كما يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويهدف مشروع القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

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