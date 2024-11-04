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كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها شهر يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × الأرجنتين - 15 يناير 2025

مصر × البحرين - 17 يناير 2025

مصر × كرواتيا - 19 يناير 2025

تصريحات كارلوس باستور

وتحدث الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقبلة، والمقرر إقامتها يناير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وقال “باستور”: إن البطولة ستكون صعبة على كل المنتخبات المشاركة، وأن منتخب مصر يدخل البطولة وهدفه التواجد في المربع الذهبي رغم قوة المنافسة.

وأوضح “باستور”، أن إصابة يحيى الدرع بالرباط الصليبي جاءت في وقت قاتل لمنتخب مصر، وأن غيابه سيكون مؤثرًا بشكل كبير.

وتابع “باستور”: “هدفنا الأساسي التواجد في المربع الذهبي، وجاهزون بكل تحدي للمشاركة في منافسات بطولة العالم”.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مباراتين وديتين أمام المنتخب الياباني يومي 7 و9 نوفمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم.

منتخب مصر يواجه اليابان وديا

 ومن المقرر أن تقام مباراتا منتخب مصر أمام اليابان في القاهرة، ضمن خطة الإعداد التي وضعها الاتحاد لتجهيز المنتخب لبطولة العالم.

وعلى جانب آخر، حدد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، يوم 13 ديسمبر المقبل موعدًا لعقد الجمعية العمومية العادية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد كرة اليد

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات اتحاد كرة اليد منافسة قوية بين عدد كبير من المرشحين.

وتقام انتخابات اتحاد كرة اليد على اللائحة القديمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية عام 2017.

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