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رياضة

كرة اليد، الأهلي يفوز علي الزهور 31-18 في دوري المحترفين

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزهور بنتيجة31-18، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المرحلة الأولى لدوري المحترفين.

الأهلي والزهور 

 وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي نتيجة الأهلي 13ـ 7، وفي الشوط الثاني واصل الفريق سيطرته على المباراة، لتنتهي المباراة بفوز القلعة الحمراء بنتيجة 31-18 . 

سيدات طائرة الأهلي يفوز على دلفي

وحقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

سيطر «سيدات طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد ليواصل الفريق انتصاراته في الدوري.

تفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-23، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-12، قبل أن ينهي الشوط الثالث بنتيجة ‏‏25-19.

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