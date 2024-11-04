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سياسة

رئيس محلية النواب: لو عالج الإجراءات الجنائية مشكلة تشابه الأسماء فكفى

أحمد السجيني أمام
أحمد السجيني أمام جلسة النواب

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أهمية ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي. 

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

حل مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

واستشهد السجيني، بموقف تعرض له في وقت سابق، قائلا: "توقفت في أحد الأكمنة وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي، ليخبرني إني سأنتظر قليلا، وبعد 37 دقيقة جائني متأسفا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء".

وقال عضو مجلس النواب: "لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي"، مشيرًا إلي أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطي عاجلة للقضاء علي تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها. 

 تقديم كافة الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة

وشدد هلة أهمية تقديم كافة الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة، مشيدا بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المضرور منه بما يحفظ كرامة المواطن. 

ملف الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال: "الحبس الاحتياطي يكون وفقا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءه نقول متأسفين، لكن أين كرامتي ".

وتابع عضو مجلس النواب: " هذه النصوص إنجاز كبير واشكر كل من شارك في إعدادها، وأطالب الحكومة التفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا تنتظر 24 عاما أخري لتجد مجلس رئيسا وأعضاء يدعمون بهذا الشكل".

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رسائل رئيس النواب في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. لن ندخر جهدًا في دراسته بكل دقةٍ.. نرحب بالملاحظات والأفكار والرؤى.. اختلاف الرأي مصدر قوتنا والحوار طريقنا لتشريع سليم

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