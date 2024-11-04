الإثنين 04 نوفمبر 2024
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محافظات

تنفيذ حالة إزالة على أرض زراعية بقنا

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نفذت الوحدة المحلية لقرية البحري قمولا، التابعة لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، اليوم الاثنين، حالة إزالة فورية فى المهد؛ تعدي على أرض زراعية أملاك خاصة عبارة عن بناء أسوار بالطوب الأبيض وجزء من السور بالبوص والطوب الأخضر والمونه الطينية على مساحة ٢١٠٠متر تقريبًا والجميع من ناحية الأوسط قمولا، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص.

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قنا محافظ قنا محافظة قنا تعدي على الأراضي الزراعية أملاك الدولة والأراضي

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