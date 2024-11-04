ختام منافسات الدوري الداخلي لجامعة جنوب الوادي

اختتمت جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، منافسات الدوري الداخلي لكليات الجامعة الذي نظمته إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بحضور الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة ولفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



وفي منافسات كرة القدم طلاب حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، وجاءت كلية التجارة في المركز الثاني، واحتلت كلية الهندسة المركز الثالث.



وفي منافسات كرة القدم طالبات حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، وجاءت كلية التربية النوعية في المركز الثاني، وحصلت كلية التربية على المركز الثالث

وفي منافسات كرة الطائرة طلاب حصلت كلية التربية على المركز الأول، وكلية الهندسة على المركز الثاني، وكلية التربية الرياضية على المركز الثالث.



وفي منافسات الكرة الطائرة طالبات حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، وحصلت كلية الآداب على المركز الثاني، وحصلت كلية التجارة على المركز الثالث.



وفي منافسات كرة السلة طلاب حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، وجاءت كلية الآداب في المركز الثاني، وحصلت كلية التجارة على المركز الثالث.

نتائج منافسات الألعاب بقنا

وفي منافسات كرة السلة طالبات حصلت كلية الحقوق على المركز الأول، وحصلت كلية التربية الرياضية على المركز الثاني، وحصلت كلية التجارة على المركز الثالث.

وفي منافسات تنس الطاولة طلاب جاءت كلية الطب بالمركز الأول، وكلية الآثار بالمركز الثاني، وكلية الطب البيطري المركز الثالث.

وفي منافسات تنس الطاولة طالبات حصلت كلية التربية على المركز الأول، وكلية العلاج الطبيعي المركز الثاني، وكلية الحقوق المركز الثالث

وفي منافسات الكاراتيه ( كوميتيه ) طالبات حصلت كلية الصيدلة على المركز الأول، وكلية الحقوق المركز الثاني، وكلية الآداب المركز الثالث.

وفي منافسات كاراتيه طابات ( كاتا) حصلت كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول، وكلية التربية الرياضية المركز الثاني،وكلية التربية المركز الثالث.

وفي منافسات كاراتيه طلاب (كوميتيه ) حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، وكلية الصيدلة على المركز الثاني،كلية التربية الرياضية المركز الرياضية المركز الثالث

وفي منافسات كاراتيه طلاب ( كاتا ) حصد طلاب كلية التربية الرياضية المراكز الثلاث الأولى.

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