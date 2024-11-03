الأحد 03 نوفمبر 2024
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جامعة جنوب الوادي تشارك بالمؤتمر الدولي لهيئة ضمان جودة التعليم

قنا،فيتو
قنا،فيتو

تشارك جامعة جنوب الوادي، بفعاليات مؤتمر جودة ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتي تنتهي غدا الاثنين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والأوقاف والعمل وممثل شيخ الأزهر الشريف ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

 

ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي

وأكدت الجامعة في بيان لها ان المؤتمر يتضمن 10 ورش عمل على مدار 3 ايام سيتم من خلالها تبادل الآراء والخبرات والممارسات والتجارب المختلفة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال جودة التعليم، مما يؤدي إلى تحسين فاعلية تقييم المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية وبناء الثقة في المخرجات التعليمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

يتزامن المؤتمر مع احتفال أفريقيا بعام 2024 باعتباره عام التعليم. وسيقوم المشاركون من جميع أنحاء القارة بعرض ومناقشة سبل التعاون عبر القارة في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد من خلال المبادرات القائمة من أجل مواءمة معايير ضمان الجودة.

وأوضح الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أن محاور المؤتمر تتضمن الذكاء الاصطناعي في مجال جودة التعليم، الرؤية الدولية للتعليم 2030، أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والقارية، التعليم القائم على الجدارات،الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم والتعلم، والطلاب والخريجون: تعديل المسارات التخصصية والتنقل عبر الحدود، والمبادرات الافريقية لضمان جودة التعليم والاعتراف بالمؤهلات  ويهدف المؤتمر إلى التفاعل مع الخبراء الدوليين حول التوجهات الجديدة في التعليم، رسم السياسة المستقبلية لدمج الذكاء الاصطناعي في مجال ضمان الجودة، بناء شراكات اقليمية ودولية،اطلاق الاطار الوطني للمؤهلات المصرية.

 

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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعة جنوب الوادي

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