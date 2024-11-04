الحبس سنة لسائق صدم فتاة أثناء عبورها الطريق بعين شمس

قضت محكمة جنح عين شمس بالحبس سنة لسائق بتهمة صدم فتاة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها في منطقة عين شمس.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها فتاة مقيمة بدائرة القسم، توفيت متأثرًا بإصابتها.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء عبور الفتاة الطريق بدائرة قسم عين شمس اصطدمت بها سيارة ولاذ قائدها بالفرار، ما نتج عن ذلك إصابتها التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي قائد السيارة واعترف بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.