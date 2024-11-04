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حوادث

الحبس سنة لسائق صدم فتاة أثناء عبورها الطريق بعين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قضت  محكمة جنح عين شمس بالحبس سنة لسائق بتهمة صدم فتاة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها في منطقة عين شمس.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها فتاة مقيمة بدائرة القسم، توفيت متأثرًا بإصابتها.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء عبور الفتاة الطريق بدائرة قسم عين شمس اصطدمت بها سيارة ولاذ قائدها بالفرار، ما نتج عن ذلك إصابتها التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي قائد السيارة واعترف بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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محكمة جنح عين شمس منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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