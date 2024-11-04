إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالطريق الإقليمي
أصيب 7 أشخاص في حادث مروي بالطريق الإقليمي، اليوم الاثنين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق الإقليمي.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف بالطريق الإقليمي اتجاه كوبري القنطرة وتم نقل المصابين إلي مستشفى أبو خليفة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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