رفض استئناف عاطل على تجديد حبسه في قتل زوجته بالمرج

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح المرج رفض الاستئناف المقدم من عاطل متهم بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما بمنطقة المرج على قرار تجديد حبسه، وأمرت باستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من أهل الزوجة يتهم زوجها بالتعدي بالضرب المبرح عليها حتى توفيت متأثرة بإصابتها داخل المستشفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وهو من إحدى محافظات صعيد مصر تزوج المجني عليها منذ فترة قصيرة عرفيا، ونشبت بينهما خلافات أقدم خلالها الزوج علي ضرب زوجته ضربا مبرحا، حتى أصيبت بحالة إعياء شديدة تم نقلها إلى مستشفى السلام، وتوفيت المجني عليها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها.

وتم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته في تطليقها ورفضها ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.