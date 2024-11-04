محافظ المنوفية يوافق على صرف مساعدة مالية لحالة إنسانية من ذوى الهمم

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



توفير حياة كريمة آمنة بالمنوفية

أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية لمواطن من تلا نجله من ذوي الهمم ويعانى من ظروف صحية صعبة لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة دعمًا له وتوفير حياة كريمة آمنة، كما كلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة وإبداء الرأى بخصوص طلب مواطن من ناحية كفر فيشا الكبرى بمنوف يلتمس الموافقة على تسهيل استخراج رخصة بناء لإعادة بناء منزله المقام على قطعة أرض أملاك دولة وذلك عقب الانتهاء من تقنين أوضاعه مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية.



وخلال اللقاء، استمع المحافظ لشكوى عدد من أهالى قرية اصطبارى يلتمسون توسعة الطريق من ميت مسعود وحتى اصطبارى مسافة 2كم وعلى الفور كلف المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق وبحث كيفية توسعته حفاظًا على أرواح المواطنين، فيما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن بناحية البندارية مركز تلا يتضرر من استخراج رخصة بناء لأحد جيرانه متعديًا على شارع عمومى، فيما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع شركة الكهرباء لبحث إمكانية ترحيل عمود كهرباء من منتصف شارع بقرية مشيرف يعوق حركة المواطنين استجابًا لشكوى أحد المواطنين.



قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين

وكلف مدير مشروع المواقف بالمحافظة ببحث شكوى أهالى قرية كفر الشيخ شحاته وزنارة بمركز تلا بشأن إمكانية توفير سيارات أجرة لخدمة أهالى القرى والعزب المجاورة.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.