الإثنين 04 نوفمبر 2024
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محافظات

طوارئ بالبحيرة لمتابعة جهود إزالة آثار الأمطار

محافظ البحيرة تتابع
محافظ البحيرة تتابع من غرفة التحكم

 تابعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الجهود المكثفة التي تبذلها الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإزالة آثار سقوط الأمطار التي شهدتها عدة مناطق بنطاق المحافظة مساء أمس ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووهدان السيد - مدير مركز السيطرة والتحكم، ومسؤولي غرفة العمليات.

 

استجابة سريعة وفعالة لأي تجمعات مياه تعيق حركة المواطنين

 وأكدت الدكتورة جاكلين عازر تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تجمعات مياه تعيق حركة المواطنين أو تشكل خطرًا على الطرقات، والعمل بتنسيق كامل بين الفرق الميدانية وغرفة السيطرة، التي تعمل على مدار الساعة، لتلقي البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ إلى الأماكن المتأثرة وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة المرور دون عوائق.

 

رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات الجوية

 كما شددت الدكتورة جاكلين عازر على التأكد من الجاهزية التامة لكافة المعدات واستمرارية عملها بكفاءة عالية، وتوزيعها في المواقع الحيوية والنقاط المعرضة لتجمع المياه، موجهة برفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات الجوية أولًا بأول واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.

 

اتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة على الطرق

وتُهيب محافظة البحيرة بالمواطنين توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق المعرضة لتجمعات المياه، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة،والتواصل الفوري مع الجهات المختصة في حال وجود أي طوارئ أو حالات تستدعي التدخل، لضمان تقديم الدعم اللازم.

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