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اقتصاد

بالأرقام، ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر

سيارات
سيارات

استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي مبيعات سيارات  الـSUV بالسوق المصري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بعد سيطره شيري علي المركز الاول.

ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر
 ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك،  تصدر سيارات شيري، العائلية مبيعات  للسيارات بمصر في الفترة من يناير الي سبتمبر الماضي 2024، وجاء ترتيب السيارات من فئة SUV-C بمصر خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 كالتالي:

1- سيارات شيري تيجو 7 بـ 2.727 سيارة وحصة 19%.
2- سيارات كيا سبورتاج 2.091 سيارة وحصة 15%.
3- سيارات شيري تيجو 4 برو 1.541 سيارة وحصة 11%.
4- سيارات MG RX5 Plus بـ 1.043 سيارة وحصة 7.
5- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 684 سيارة وحصة 5%.
6- سيارات رينو أوسترال 574 سيارة وحصة 4%.
7- سيارات أوبل جراند لاند 527 سيارة وحصة أقل من 4%.
8- سيارات MG HS بـ 471 سيارة وحصة 3%.
9- سيارات بايك X55 بـ 463 سيارة وحصة 3%.
10- سيارات نيسان قشقاي 433 سيارة وحصة 3%.

 

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