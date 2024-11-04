بالأرقام، ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر

استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي مبيعات سيارات الـSUV بالسوق المصري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بعد سيطره شيري علي المركز الاول.

ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك، تصدر سيارات شيري، العائلية مبيعات للسيارات بمصر في الفترة من يناير الي سبتمبر الماضي 2024، وجاء ترتيب السيارات من فئة SUV-C بمصر خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 كالتالي:



1- سيارات شيري تيجو 7 بـ 2.727 سيارة وحصة 19%.

2- سيارات كيا سبورتاج 2.091 سيارة وحصة 15%.

3- سيارات شيري تيجو 4 برو 1.541 سيارة وحصة 11%.

4- سيارات MG RX5 Plus بـ 1.043 سيارة وحصة 7.

5- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 684 سيارة وحصة 5%.

6- سيارات رينو أوسترال 574 سيارة وحصة 4%.

7- سيارات أوبل جراند لاند 527 سيارة وحصة أقل من 4%.

8- سيارات MG HS بـ 471 سيارة وحصة 3%.

9- سيارات بايك X55 بـ 463 سيارة وحصة 3%.

10- سيارات نيسان قشقاي 433 سيارة وحصة 3%.