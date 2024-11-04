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محافظات

أمن قنا يضبط مسجل خطر بحوزته مخدرالحشيش

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية لمحافظة قنا من ضبط  مسجل خطر بحوزته نصف كيلو حشيش في مدينة الوقف شمال المحافظة.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، إخطارًا مفاده ضبط مسجل خطر بحوزته نصف كيلو من مخدر الحشيش

 

وبعد الفحص تبين القبض على مسجل خطر  وبحوزته نصف كيلو حشيش بقصد الاتجار داخل المدينة.

 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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قنا محافظة قنا مخدر الحشيش مدينة الوقف أجهزة الأمن

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