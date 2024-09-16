العثور على جثة شاب داخل ترعة في قنا
عثرت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، على جثة شاب غريق داخل مياه ترعة بمركز قفط.
وكان اللواء الدكتور محمد عمران مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة شاب غرق داخل مياه ترعة بمركز قفط، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة.
وبعد الفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى “ع.س.م” 32 عاما، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
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