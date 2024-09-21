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حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة اختطاف جامع خردة وطلب فدية بروض الفرج

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس عامل متهم باختطاف ابن جامع خردة بمنطقة روض الفرج وطلب فدية مالية 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق- مقيم بمحافظة البحيرة) باختطاف ابنه (جامع خردة "له معلومات جنائية")، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، وطلب مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه لقيامه بسرقة بعض محتويات الخردة من الجراج خاصته بدائرة القسم، وطلب تحويل المبلغ على رقم هاتف محمول "محدد".


وبإجراء التحريات، تم تحديد مكان الجراج "كائن بدائرة القسم"، وضبط مرتكب الواقعة (عامل بالجراج - مقيم بدائرة القسم)، وبصحبته المختطف.


وبمواجهته، أقر بأنه حال تواجده بالجراج محل عمله، فوجئ بقيام المجنى عليه بمحاولة السرقة، وقام بالإمساك به والاتصال بوالده لمساومته على مبلغ مالى نظير تسليمه، وبمناقشة المختطف أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح روض روض الفرج قسم شرطة روض الفرج

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