صحة الغربية: "100 يوم صحة" تقدم تغطية شاملة لمختلف فئات المجتمع

أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية تقديم الخدمات العلاجية بـ 19 مستشفى عام ومركزى ونوعي وتتنوع تلك الخدمات بين خدمات الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والغسيل الكلوي، والرعاية المركزة، والحضانات بالإضافة لخدمات التحاليل الطبية والعلاج الطبيعي والأشعة.

واضاف أن المستشفيات قدمت { 738507 خدمة } طبية خلال شهر أكتوبر 2024 حيث بلغ اجمالى المترددين على الاستقبال والطوارئ { 114605 حالة } والعيادات الخارجية والمسائية { عدد 201272 حالة } وتم عمل { 1932 حالة } عملية منها { 665 حالة } وتم تقديم الخدمة الطبية ل{ 6409 مريض بالعناية } و{ 3646 مريض بعناية الأطفال والحضانات } وبلغت عدد جلسات الغسيل الكلوى { 14295 جلسة } وعدد جلسات العلاج الطبيعي { 9429 جلسة }.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة، من خلال حملة 100 يوم صحة بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمختلف فئات المجتمع، وكإحدى أوجه تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك على صعيد مختلف التخصصات العلاجية والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.