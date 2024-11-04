الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نواب أمام الجلسة العامة يفندون مزايا قانون الإجراءات الجنائية

النواب يناقش مشروع
النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وصل لصياغة متميزة، قائلًا: ولا شك أنه من أهم وأبرز التشريعات التى تعمل على تنظيم السلوك البشري، بين حق المواطن وحق المجتمع، وأهميته لا تقتصر على المشتغلين بالقانون فقط، ولكن المواطنين أيضًا.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

 الإجراءات الجنائية يتوافق مع جهود الدولة فى ملف الحقوق والحريات

وقال: مجلس النواب يُحسب له اقتحام هذا الملف، وبسبب التطورات كان لزاما وضع قانون جديد، يتواكب مع جهود الدولة المصرية خاصة فى ملف الحقوق والحريات.

امتيازات مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد وجود العديد من المميزات أبرزها سلطة النيابة العامة، وتفتيش المنازل، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والمواد المستحدثة أبرزها استخدام وسائل جديدة للإعلان وإجراءات التحقيق والمحاكمة.

قانون الإجراءات الجنائية "عرس تشريعي"

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي".

الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات

وقال: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات.

وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري,.

تقليص مدد الحبس الاحتياطي

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل أكبر، ولكن في نفس الوقت نتفهم الانتقال التدريجي فيما يتعلق بالإعلان والمحاكمة عن بعد.

 محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ووجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: هو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها. 

وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، قائلا: نرسل للحكومة وننتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور، لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات. 

 تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي

وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية. 

وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع استجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي عمل تشاركي جماعي هدفه إرساء نظام قضائي عادي يحمي الحقوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحقوق الحبس الاحتياطي

مواد متعلقة

القصبي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية وثيقة تاريخية في سجل إنجازات النواب

بدء جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رسائل رئيس النواب في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. لن ندخر جهدًا في دراسته بكل دقةٍ.. نرحب بالملاحظات والأفكار والرؤى.. اختلاف الرأي مصدر قوتنا والحوار طريقنا لتشريع سليم

الأكثر قراءة

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

بيان عاجل للحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

وصفوه بالأسطورة، تقرير تشريح يحيى السنوار يثير الجدل، وصيامه 72 ساعة قبل استشهاده يتصدر التريند

هدية عملية وعلى قد الميزانية، تعرف على أسعار الشوكولاتة في عيد الحب

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

وفاة سائح أثناء رحلة نيلية في الأقصر

القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة في بورسعيد

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

منوعات

المزيد

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتبذير والإسراف

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads