الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 27 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

الاتجار بالنقد الأجنبي
الاتجار بالنقد الأجنبي

واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تحرير 1386 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 52 سيارة ودراجة نارية متروكة

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالطريق الإقليمي


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 27 مليون جنيه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاتجار في العملات الأجنبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الاقتصاد القومي للبلاد

مواد متعلقة

تحرير 1386 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 52 سيارة ودراجة نارية متروكة

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالطريق الإقليمي

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بأبو النمرس

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متحركة بشارع شبرا مصر وكوبري الجلاء ومحور 26 يوليو

مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو تجاوز الشرطة تجاه مواطن بإحدى محطات قطارات الوجه القبلي

الداخلية تضبط سائق ميكروباص قاده على كوبري مخصص لعبور المشاة بالقليوبية

ضبط 8 قضايا مخدرات وسلاح خلال حملات أمنية بدمياط وأسوان

سقوط 6 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقات المنازل والهواتف

الأكثر قراءة

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

البترول تنفي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

عودة مفاوضات الزمالك مع لاعب ليفربول، ما القصة؟

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads