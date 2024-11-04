موعد مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يحل ميلان ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.



موعد مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة ريال مدريد وميلان في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا



تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس،ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وميلان عبر قناة beIN Sports 1.

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره، عقب السقوط برباعية نظيفة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وكذلك لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولته المفضلة.

ويحتل العملاق الإسباني المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من الفوز على شتوتجارت وبوروسيا دورتموند، والخسارة أمام ليل فيما يأتي ميلان في المركز 25 برصيد 3 نقاط، من الفوز على كلوب بروج، والخسارة أمام ليفربول وباير ليفركوزن.



نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.