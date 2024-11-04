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رياضة

وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي للبرامج الصحية للأولمبياد الخاص

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي للبرامج الصحية للأولمبياد

 شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر السنوي للبرامج الصحية لهذا العام، والذي ينظمه الأولمبياد المصري الخاص والذي استضافة مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، تبعه عرض فيلم وثائقي عن ما  يقدمه الأولمبياد المصري الخاص من خدمات طبية للاهتمام بصحة منتسبيه، والتي تمت عن طريق الكشف الطبي الشامل عليهم بالإضافة إلى تنظيمهم للعديد من القوافل الطبية بالعديد من محافظات الجمهورية.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالحضور والمشاركين بالمؤتمر، موضحا أن الاهتمام بالأولمبياد المصري الخاص بدأ منذ عام ٢٠١٤ بناء على توجيهات رئيس الجمهورية  .

كما توجه بالشكر إلى المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأوليمبياد الخاص والدكتور هاني محمود  رئيس الأولمبياد المصري الخاص ووزير الاتصالات السابق، لإسهاماتهم العديدة في  تطوير الأولمبياد المصري الخاص، كما توجه بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية عقد المؤتمر، والذي يساعد في زيادة الوعي الصحي وبأهمية  الاهتمام بالصحة لدى الرياضيين.

كما أثنى وزير الشباب والرياضة علي الدور الهام والكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص فى الاهتمام بصحة اللاعبين والعمل على تحسين قدرات اللاعبين على التدريب والتنافس من خلال اللياقة الصحية والتي يقومون بها بصفة دورية ومنتظمة.

 كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للمنتخبات المصرية لنتائجهم المميزة التي حققوها بالمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي استضافتها مصر خلال شهر أكتوبر الماضي.

وشهد المؤتمر مشاركة وحضور مسئولى الأولمبياد الخاص الدولي وأيضًا الكثير  من المؤسسات العاملة في المجال الطبي.

 

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