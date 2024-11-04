الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنظيم 6 جلسات بساحل سليم في أسيوط لاختيار المشروعات التنموية

جلسة تشاور بساحل
جلسة تشاور بساحل سليم أسيوط، فيتو

دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جميع المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور التي يتم تنفيذها في المراكز والقرى لاختيار المشروعات التنموية لخطة المحافظة للعام المالي 2025 / 2026 بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لضمان تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم من خلال مشاركتهم في إتخاذ القرارات بهدف تسهيل حياة المواطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتفاعل والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم بما يحقق رضاهم ويوفر حياة كريمة.

 

تنظيم 6 جلسات تشاور بمركز ساحل سليم

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنظيم 6 جلسات تشاور بمركز ساحل سليم وقراه وذلك في إطار الإعداد الجيد للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتم خلالها مناقشات ومقترحات واستفسارات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية (2025 /2026) والاطلاع على الخطة وتحديد أولويات المشروعات التي يحتاجونها. 

 

وتم تنظيم جلسة تشاور بمدينة ساحل سليم و3 جلسات بقرى الشامية والعونة وبويط وجلسة للسيدات وجلسة مجمعة بالمركز وذلك بمشاركة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ساحل سليم ومسئولى التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وكافة أطياف المجتمع.

 

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 

وأشار المحافظ إلى أن جلسات التشاور المجتمعي تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الإقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية. 

تنظيم 5 جلسات تشاور بأبنوب في أسيوط لمناقشة الخطة الإستثمارية

انطلاق حملات مكثفة لتمهيد الطرق والنظافة بشوارع ساحل سليم بأسيوط

وأكد محافظ أسيوط أن منهجية عمل المحافظة تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الإهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن مبادرة حياة كريمة للارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط البنك الدولي التنمية المحلية اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جلسات التشاور جلسة تشاور حياة كريمة ساحل سليم محافظ أسيوط مركز ساحل سليم

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النواورة الجديدة للتعليم الأساسي

محافظ أسيوط يلتقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لبحث تكثيف العمل الدعوي (صور)

جامعة أسيوط تعقد دورة تدريبية لـ 60 متدربا على النظام الداخلي للجودة

نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بأسيوط|صور

جامعة أسيوط تُطلق مسابقة "بداية طريق" في مجال الفنون البصرية

غدًا.. جامعة أسيوط تستضيف أسبوع الدعوة الإسلامية لبرنامج "العقيدة وبناء الإنسان"

محافظ أسيوط يتفقد إنشاءات طريق يربط قرى شرق النيل بتكلفة 30 مليون جنيه (فيديو)

محافظ أسيوط يستكمل جولاته بالمراكز التكنولوجية لتسيير إجراءات التقنين|صور

الأكثر قراءة

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

بيان عاجل للحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

وصفوه بالأسطورة، تقرير تشريح يحيى السنوار يثير الجدل، وصيامه 72 ساعة قبل استشهاده يتصدر التريند

هدية عملية وعلى قد الميزانية، تعرف على أسعار الشوكولاتة في عيد الحب

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

وفاة سائح أثناء رحلة نيلية في الأقصر

هيئة الدواء: لا شكاوى من نقص الأدوية

القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة في بورسعيد

منوعات

المزيد

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتبذير والإسراف

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads