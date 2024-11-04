تنظيم 6 جلسات بساحل سليم في أسيوط لاختيار المشروعات التنموية

دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جميع المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور التي يتم تنفيذها في المراكز والقرى لاختيار المشروعات التنموية لخطة المحافظة للعام المالي 2025 / 2026 بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لضمان تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم من خلال مشاركتهم في إتخاذ القرارات بهدف تسهيل حياة المواطن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتفاعل والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم بما يحقق رضاهم ويوفر حياة كريمة.

تنظيم 6 جلسات تشاور بمركز ساحل سليم

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنظيم 6 جلسات تشاور بمركز ساحل سليم وقراه وذلك في إطار الإعداد الجيد للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتم خلالها مناقشات ومقترحات واستفسارات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية (2025 /2026) والاطلاع على الخطة وتحديد أولويات المشروعات التي يحتاجونها.

وتم تنظيم جلسة تشاور بمدينة ساحل سليم و3 جلسات بقرى الشامية والعونة وبويط وجلسة للسيدات وجلسة مجمعة بالمركز وذلك بمشاركة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ساحل سليم ومسئولى التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وكافة أطياف المجتمع.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وأشار المحافظ إلى أن جلسات التشاور المجتمعي تأتي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الإقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وأكد محافظ أسيوط أن منهجية عمل المحافظة تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الإهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية ضمن مبادرة حياة كريمة للارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية.