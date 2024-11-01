ضبط 250 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في سوهاج

قاد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري ، حملة مكبرة على محلات بيع وتداول اللحوم في سوهاج، بمشاركة الدكتور ريمون فايز، طبيب التفتيش على اللحوم، والدكتورة سحر عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج. جاءت الحملة استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين بشأن بيع لحوم مشكوك فيها.

ضبط لحوم فاسدة في حملة بسوهاج

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة بشأن المضبوطات.

وأكد الدكتور أحمد حمدي على أن الدور الأساسي للطب البيطري هو حماية صحة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بغذاء المواطن السوهاجي.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، ووزير الزراعة، وبالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، في سعيٍ مستمر لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين.