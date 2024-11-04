مشيرة خطاب: مجلس النواب أقر العديد من التشريعات الداعمة لملف حقوق الإنسان

أكدت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الجهود التي قام بها مجلس النواب، بتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

تشريعات تدعم ملف حقوق الإنسان

وأشارت إلى أن جهود مجلس النواب من خلال عدد من التشريعات التي أقرها بدعم ملف حقوق الإنسان، وبينها قانون حماية المسنين، والذين يمثلون 22% بحلول عام 2050.

امتيازات قانون العمل

وأشادت بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

وأكدت مشيرة خطاب، إشادة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.

وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة أ.

مطالب بشأن قانون الأحوال الشخصية

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحين.