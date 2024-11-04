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ثقافة وفنون

"مين يصدق"، أشرف عبدالباقي يدعم ابنته في أولى تجاربها الإخراجية

فيلم مين يصدق
فيلم مين يصدق

 يشارك الفنان أشرف عبدالباقي في فيلم "مين يصدق"، الذى يعد التجربة الإخراجية الأولى لابنته "زينة".

 ويشارك العمل في مسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

قصة فيلم مين يصدق

 تدور أحداث الفيلم حول حالة الفراغ التي تعيشها، نادين التي تتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده. 

تشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك. 

 يعد فيلم “مين يصدق” أولى تجارب زينة الإخراجية فى الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة ويقوم ببطولة الفيلم يوسف عمر، وجايدا منصور، وأشرف عبد الباقي وشريف منير، والفيلم وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن “إيزو”، ديكور ندى عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

 


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