المدير الرياضي لآرسنال يهدد استقرار الجانرز بهذا القرار المفاجئ

كشفت تقارير صحفية عن تلقي آرسنال ضربة قد تؤثر على استقراره الفني، خلال الموسم الحالي، الذي يسعى فيه الفريق اللندني للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائنه منذ فترة طويلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرر إيدو، المدير الرياضي لآرسنال، مغادرة منصبه هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة أن رحيل إيدو ليس بسبب صراع على السلطة في آرسنال.. ومن المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي يعد أحد الشخصيات الرئيسية، التي تقف وراء عودة آرسنال القوية تحت قيادة ميكيل أرتيتا، عندما انضم إلى النادي كمدير تقني في يوليو 2019، قبل 6 أشهر من تعيين المدرب الحالي.



ونجح إيدو وأرتيتا في تحويل آرسنال إلى فريق منافس على لقب البريميرليج، حيث حل وصيفًا لمانشستر سيتي مرتين.

ونال إيدو مكافأة من إدارة الجانرز، التي عينته في منصب المدير الرياضي، خلال نوفمبر 2022.. ومنذ ذلك الحين قام بدور كبير في النادي.

ويعتبر إيدو أحد أبرز المديرين الرياضيين، على مستوى العالم، وكان له دور أساسي في إتمام صفقات مهمة، مثل مارتن أوديجارد وديكلان رايس.

كما نجح في التفاوض، للتخلص من بعض النجوم غير المرغوب فيهم، مثل بيير إيميريك أوباميانج وآرون رامسديل.

وجاء قرار رحيله بعد محادثات مع أعضاء آخرين، في الإدارة العليا لآرسنال، رغم أنه لم يُعرف بعد موعد مغادرته النادي بالتحديد.

ويعود القرار إلى رغبة إيدو الشخصية ومن المتوقع إعادة تنظيم الفريق التنفيذي لآرسنال، خلال الموسم الحالي.