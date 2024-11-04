وفاة سائح أثناء رحلة نيلية في الأقصر

توفى سائح ألماني الجنسية على متن مركب أثناء رحلة نيلية مع أسرته بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة عن وفاة سائح يحمل الجنسية الألمانية أثناء تواجده في رحلة نيلية خاصة مع أسرته يدعى «هيكوا أراك» يبلغ من العمر 59 عامًا وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأفادت التحريات الأولية بأن السائح الألماني كان متواجد مع أسرته وسط مياه نهر النيل في رحلة خاصة بذهبية، وعقب قيام أحد أفراد الأسرة باستيقاظه من النوم تبين أنه متوفى، وأشارت التقارير الطبية إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.