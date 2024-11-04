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أخبار مصر

النقل: تجهيز محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية بأحدث المعدات

موانئ
موانئ

 نشرت وزارة النقل تقريرا عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أكدت خلاله تجهيز المحطة بأحدث أوناش الساحة وأحدث المعدات لخدمة الواردات والصادرات من خلال المحطة.

وقالت الوزارة إن المحطة تعد مشروع اقتصادي عملاق يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث.

ويعمل بالمحطة أيادي مصرية بنسبة تزيد عن ٩٥٪ بما يوفر حوالي ١٥٠٠ وظيفة عمل مباشرة و٢٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة.

 

وتم تجهيز المحطة بأحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة وتضم:

٤ أوناش رصيف لتصل إلى ١٠ أوناش، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل..

٤ أوناش رصيف لتصل إلى ١٠ أوناش، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.

١٢ ونش ساحة لتصل إلى ٣٠ ونش، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.

٣٢ جرار حاويات لتصل إلى ٧١ جرار، عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل.

وتحتوي المحطة على ساحات تداول على مساحة قدرها ٤٠٠ ألف متر مربع، وتنقسم إلى ٣ محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من ١٢ إلى ١٥ مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من ٦ إلى ٧ سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

وتبلغ أطوال أرصفة المحطة ٢٥٣٠ م؛ مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل إلى ١٧,٥٠ م.

والمحطة يوجد بها مبنى إداري خاص بالإدارة والتحكم والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة ١٢٠٠ متر مسطح ويتكون من ٤ طوابق، قسم التشغيل والعمليات الذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها ومراقبة عملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة وكذلك دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم، كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات والمسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل (TOS) (CMMS) والصيانة والنظام المالي والإداري (ERP) ومتابعة عملية التشغيل وكشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (OCR)، والقسم المالي، وقسم السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وتوجد ورشة رئيسية لصيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة وبوابات الدخول والخروج والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذي يؤدي بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.

وتحتوي أيضًا على مناطق تدريب العاملين: والذي تم تعيينه وفقًا لأعلى معايير الاختيار وادماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر؛ لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل المعدلات العالمية في الأداء بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة (Refeers)، ومنطقة الفحص الجمركي.

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