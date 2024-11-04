الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعلام عين شمس تنظم ورشة عن الأسس الفنية للإخراج الصحفي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ورشة عمل عن الأسس الفنية للإخراج الصحفي وأهميته الوظيفية، أحمد إسماعيل المخرج الصحفي بالمصري اليوم، وشارك في تنظيم وتغطية الورشة فريق IClub بالكلية، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والطلاب.

 

إعلام عين شمس تنظم ورشة عن الأسس الفنية للإخراج الصحفي

 ويأتي ذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف  هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، وسلوى سليمان وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب،

 

 رحبت هبة شاهين بضيف الورشة وأشادت بنماذج من إبداعاته في مجال الإخراج الصحفي، كما أكدت أهمية مجال الصحافة، الذي يمثل حجر الزاوية لكافة فنون الإعلام.

واستعرض المخرج الصحفي أحمد إسماعيل بداية فن الإخراج الصحفي، التي تمثلت في استخدام الصور الشخصية تلاها الصور الموضوعية والتعبيرية ثم الكاريكاتور، وأكد ضرورة امتلاك المخرج الصحفي لأدواته كالخطوط والألوان؛ لجذب عين القارئ للموضوع مما ينعكس على الصحيفة أو المجلة بالإيجاب.

وأكد إسماعيل أهمية عنصر الإبداع عند المخرج الصحفي، حيث شبهه بالممثل الذي يتقمص الدور لكي يتقنه عند التنفيذ، كما أشار بأن المخرج المنفذ أصبح عاملًا أساسيًا في معظم الصحف لسرعة الأداء وإجادته، مشددًا على ضرورة تقبل النقد والبحث المستمر عن كل ما هو جديد ومُلهم.

كما عرض أحمد إسماعيل العديد من النماذج التي مثلت نوعًا من الابتكار فى الإخراج الصحفي بعيدًا عن النمطية والملل. 

وفي ختام الورشة كرمت  هبة شاهين عميدة الكلية المخرج الصحفي أحمد إسماعيل، كما كرمت  طلاب مجلة "إيوان" لحصولهم على الجائزة البرونزية في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في نسختها الأولى على مدار يومى٢٧ و٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كلية الاعلام جامعة عين شمس اعلام جامعة عين شمس إعلام عين شمس جامعة عين شمس هيئة التدريس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس شئون التعليم والطلاب كلية الإعلام

مواد متعلقة

تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي للمرتبة 86

خطوات إنهاء إجراءات سفر الحقيبة قبل التوجه إلى المطار

خطوات تغيير ميعاد وتاريخ الرحلة على متن الطائرة

وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وزبرالتعليم العالي: هندسة القاهرة صرحًا ورمزًا للريادة الأكاديمية

أماكن قضاء وقت الانتظار بالمطار قبل إقلاع الطائرة

سفر ووصول 90 ألف راكب، مطار القاهرة يشهد انتعاشة كبيرة في حركة التشغيل اليوم

الأكثر قراءة

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

بيان عاجل للحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

هدية عملية وعلى قد الميزانية، تعرف على أسعار الشوكولاتة في عيد الحب

وصفوه بالأسطورة، تقرير تشريح يحيى السنوار يثير الجدل، وصيامه 72 ساعة قبل استشهاده يتصدر التريند

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

هيئة الدواء: لا شكاوى من نقص الأدوية

وفاة سائح أثناء رحلة نيلية في الأقصر

القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة في بورسعيد

منوعات

المزيد

بعد قضائهم 6 أشهر في الفضاء، 3 رواد صينيين يعودون للأرض

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتبذير والإسراف

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads