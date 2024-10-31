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فريق جامعة عين شمس للمسرح يحصد ثلاث جوائز في مهرجان طنجة الدولي للمسرح

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

حصد منتخب التمثيل المسرحي لجامعة عين شمس ثلاث جوائز في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي بالمغرب في دورته الـ ١٧.

فريق جامعة عين شمس للمسرح يحصد ثلاث جوائز في مهرجان طنجة الدولي للمسرح

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، حيث فاز الفريق بجائزة أفضل ممثل مناصفة بين كل من الطالب ابراهيم الموجي والطالب أفرايم كمال وجائزة أفضل أداء جماعي وجائزة أفضل سينوغرافيا لمحمد ذكي، وذلك من بين سبع دول تتنافس في هذه الدورة وهي أرمينيا وفرنسا والكاميرون والمغرب وتونس وعمان ومصر.

وقدم رئيس جامعة عين شمس التهنئة لفريق جامعة عين شمس على هذا الإنجاز الرائع وفوزهم بثلاث جوائز في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي والذي يعكس الجهد الكبير والإبداع الذي قدمه الطلاب. مضيفا أن مثل هذه المشاركات الثقافية والفنية هي التي تعزز من مكانة الجامعة على الساحة الدولية.

جاءت مشاركة جامعة عين شمس بإشراف عام لقطاع التعليم والطلاب الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الفني حيث قدم منتخب جامعة عين شمس العرض المسرحي "حدث صدفة في مكان ما" عن مسرحية قضية انواف تأليف ماروشا بيلاتا إعداد وتنفيذ الإخراج أحمد الجوهري  سينوغرافيا محمد زكي واخراج خالد مانشي. 

 

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