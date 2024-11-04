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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل   تعاملات   الأثنين   4 نوفمبر 2024.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 31063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73%  عند مستوى 38457 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59%  عند مستوى 13635 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88%  عند مستوى 8208 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 11408 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8%  عند مستوى 3208 نقطة.

 

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