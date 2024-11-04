ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأثنين 4 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% عند مستوى 31063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 38457 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 13635 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% عند مستوى 8208 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 11408 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% عند مستوى 3208 نقطة.