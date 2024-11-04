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رياضة

نجم جيرونا على رادار ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

 كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد حافظ على اهتمامه بالحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف جيرونا خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "آس"، فقد بات ميجيل جوتيريز نجم جيرونا، لاعبًا لا غنى عنه بالنسبة للمدرب ميجيل سانشيز. 

وأضافت "رغم اهتمام كبار أوروبا بضم جوتيريز، إلا أن ريال مدريد لا يزال مهتما بالحصول على خدماته". 

 

قيمة الشرط الجزائي في عقد جوتيريز

 وأوضحت أن قيمة الشرط الجزائي في عقد جوتيريز، تبلغ 35 مليون يورو، وهو مبلغ قد لا يكون كافيًا لإيقاف الأندية الكبرى في أوروبا، إذا استمر اللاعب في تألقه بالليجا.

 

لكن ريال مدريد يحتفظ بأفضليته في الصفقة، لأن ميجيل خرج من أكاديمية الميرنجي، وقرر النادي في السنوات الأخيرة، بيعه مع الاحتفاظ بنسبة 50٪ من حقوقه، والتي لا يزال الريال، مالكًا لها.

واحتفظ ريال مدريد بخيار إعادة شراء جوتيريز بقيمة 8 ملايين يورو في 2024، لكنه لم ينفذه في الصيف الماضي، إلا أن لديه فرصة تفعيل بند آخر في المستقبل بضم اللاعب في صيف 2025 نظير 9 ملايين، وفي 2026 سيرتفع بند الشراء إلى 10 ملايين.

وقالت "آس" إن هذه المبالغ تعتبر زهيدة بالنظر إلى أن القيمة السوقية لميجيل، قد وصلت إلى 25 مليون يورو.

 

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