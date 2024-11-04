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رياضة

أسباب تراجع ديكو عن مغادرة برشلونة

ديكو
ديكو

 كشفت تقارير صحفية عن تراجع البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن فكرة ترك العمل في العملاق الكتالوني خلال الموسم الحالي.

أسباب تراجع ديكو عن مغادرة برشلونة

 ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن إحباط ديكو من العمل كمدير رياضي للبارسا، تحول إلى أمل بعد شهرين مميزين خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن ديكو كان يفكر إذا كان من المفيد، الاستمرار في منصبه، بعد مواجهة الكثير من المشاكل المالية، والصعوبات التي رافقت نهاية الموسم الماضي، والتي تسببت في رحيل المدرب تشافي.


وأوضحت أن ديكو شعر بالاستياء الشديد من قلة قدرته على المناورة والتدخل لتحسين الفريق الكتالوني في الميركاتو بصفقات جديدة.

لكن غير ديكو كل هذه الأفكار السلبية، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها خوان لابورتا رئيس برشلونة، لإقناعه بالاستمرار بشكل علني وسري.

وذكرت أن لابورتا استخدم ما يقرب من 12 دقيقة من مؤتمر صحفي، للثناء على عمل ديكو، الذي كان غالبا يجري في الظل، واستمرت الإشادة في جميع التصريحات العلنية الأخرى للرئيس، بهدف إقناعه بالبقاء.

والسبب الآخر الذي ساهم في تغيير موقف ديكو هو أن برشلونة بدأ الموسم بقوة في الدوري الإسباني، كما يسير الفريق بثبات في دوري الأبطال، مع تألق لاعبين من الأكاديمية.

وساعد وجود هانز فليك، على إقناع ديكو، بالاستمرار، لأن التعاقد مع المدرب الألماني يعد نجاحا كبيرا لتحقيق أقصى استفادة من فريق لم يكن الكثيرون، يراهنون عليه.

كما أن الصفقة الوحيدة التي أبرمها ديكو في الصيف، بالتوقيع مع داني أولمو، حققت نجاحا كبيرا، إذ فضّله ديكو على نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو.

 

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برشلونة البرتغالي ديكو لابورتا رئيس برشلونة هانز فليك

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