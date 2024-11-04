ترامب يثير الجدل بعد تأييده إطلاق النار على الصحفيين

أدلى الرئيس السابق دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل أمام حشد كبير في تجمع انتخابي ختامي بولاية بنسلفانيا، حيث قال إنه لن يمانع إذا تعرض الصحفيون لإطلاق نار.

ترامب لا يعارض إطلاق النار على الصحفيين

جاء ذلك خلال حدث انتخابي في مطار مقاطعة لانكستر، حيث تطرق ترامب إلى مواضيع شملت شكاويه الشخصية وتأكيداته بأن الانتخابات قد تتعرض للتزوير، مما أدى إلى انحراف رسالته الانتخابية عن القضايا التقليدية كالهجرة والاقتصاد.

وأثار ترامب الجدل بتصريحاته حول الإعلام، حيث أشار إلى الزجاج المضاد للرصاص المحيط به على المسرح، وقال إنه لا يمانع إذا أطلق أحدهم النار على الإعلاميين، مما دفع الجمهور للضحك.

انتقادات يواجهها ترامب بسبب تبنيه للعنف ضد معارضيه

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من انتقاده للجمهورية السابقة ليز تشيني بطريقة مشابهة، مما أثار انتقادات واسعة حول تبني ترامب للغة عنف تجاه معارضيه السياسيين.

ورد المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونج، في بيان أصدره لاحقًا، حيث أكد أن تصريحات ترامب “لا تتعلق بتعرض الإعلام للأذى” وأنه كان يشير إلى أن الإعلاميين كانوا في موقع قريب لحمايته.

غير أن تصريحات ترامب أضافت المزيد من الجدل حول تصاعد خطابه العنيف في المرحلة الأخيرة من السباق الرئاسي، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".