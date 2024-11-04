20 بطولة مع 4 أندية تزين مسيرة إسلام الشاطر قبل منصب مدير منتخب الشباب

أعلن اتحاد الكرة تعيين إسلام الشاطر لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق مديرًا لمنتخب الشباب في جهاز البرازيلي ميكالي.

وترصد السطور التالية مسيرة إسلام الشاطر مع الأندية وعدد البطولات التي توج بها خلال مسيرته قبل الاعتزال والاتجاه للعمل الإعلامي.

مسيرة إسلام الشاطر في الملاعب

بدأ إسلام الشاطر مسيرته في كرة القدم كلاعب في صفوف فريق الأوليمبي السكندري في موسم 1995 وظل أربعة مواسم حتى انتقل في 1999 إلى صفوف الإسماعيلي.

ولعب الشاطر خمسة مواسم مع الدراويش ثم انتقل لصفوف الزمالك في 2004 قبل أن يخرج للإعارة في صفوف اتحاد جدة السعودي ومنه يعود لمصر مجددًا عبر بوابة النادي الأهلي الذي استغل وجود شرط جزائي في عقد اللاعب في يوليو 2004.

وظل إسلام الشاطر مع القلعة الحمراء في الجيل الذهبي بقيادة مانويل جوزيه حتى عام 2008 لينتقل إلى صفوف حرس الحدود ومنه إلى صفوف بتروجيت في 2011 ولمدة موسم واحد قبل أن يعلن اعتزاله.

بطولات إسلام الشاطر مع الأندية



حقق إسلام الشاطر رقمًا قياسيًّا في تاريخ كرة القدم المصرية بعد تحقيقه 20 بطولة مع أربعة أندية مصرية مختلفة، بدأ الشاطر ببطولتين للدوري 2001-2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدوري موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي 2005، 2006، 2008 والدوري المصري 4 مواسم متتالية مع الأهلي أيضًا وكأس السوبر الأفريقي 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلي والسوبر المصري 2005، 2006، 2007 مع الأهلي، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصري 2009.

اسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب في جهاز ميكالي



وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق مديرًا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 الى 26 نوفمبر الجاري وهي الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب..

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه المهندس خالد الدرندلى ومحمد أبو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم الكابتن إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالي وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الاداريين.



ورحب ميكالي بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.