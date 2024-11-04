الإثنين 04 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل وفدًا من بيت الشعر

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

 استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدًا من بيت الشعر بالأقصر، برئاسة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، وحضور كل من الشاعر حسن عامر منسق الأنشطة الثقافية للبيت، والفنان تامر جابر المسئول الفني للبيت.

 

بيت الشعر بالأقصر 

 واستعرض مدير بيت الشعر بالأقصر خلال اللقاء، عدد من الأنشطة التي قدمها البيت منذ افتتاحه في عام 2015 ومنها الأمسيات والندوات النقدية ومعارض الفنون التشكيلية والفعاليات واللقاءات الثقافية بحضور الشعراء وكتاب الرواية، وتنظيم الدورات التدريبية في الرسم والخط العربي للكبار والصغار، ومسابقة النشر التي يطلقها كل عام.

 

وأوضح أن رسالة بيت الشعر منذ افتتاحه برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة وبإشراف من وزارة الثقافة المصرية ضمن مجموعة كبيرة من بيوت الشعر تأسست في عدد من الدول العربية هي أن يكون منارة ثقافية تهتم بالإبداع والمبدعين وتوسيع رقعة المهتمين بالآداب والفنون والثقافة العامة.


كما وجه مدير بيت الشعر بالأقصر، الدعوة لمحافظ الأقصر لحضور افتتاح المهرجان الشعري الذي ينظمه بيت الشعر في مدينة الأقصر في منتصف شهر نوفمبر من كل عام، والذي سيتم تنظيمه هذا العام في الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر 2024.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر، بمبادرة إنشاء بيوت الشعر لسمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي التي اختارت مدينة الأقصر بما لها من ريادة ثقافية وإبداعية، مشيرا إلى أن الأقصر تستحق أن تكون عاصمة دائمة للثقافة والفنون لما تمتلكه من تاريخ زاخر ورائد، مؤكدا على دعمه لكل ما يساهم في زيادة وتفعيل الحراك الثقافي والعلمي في المحافظة.

 

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