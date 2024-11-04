وزير الإسكان الإيفوارى يلتقي رئيس المقاولون العرب لبحث تنفيذ مشروعات جديدة

استقبل المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب السيد برونو كونى وزير الإسكان، التنمية الحضرية بدولة كوت ديفوار، والذى يزور مصر بمناسبة انعقاد الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة، وتناول اللقاء الترحيب بالضيف الايفوارى واستعراض أوجه التعاون والفرص المتاحة فى مجال المشروعات التنموية والخدمية بكوت ديفوار.

حضر اللقاء سفير كوت ديفوار بالقاهرة، والمهندس أحمد العدلانى والمهندسة هبه أبو العلا عضوا مجلس الإدارة، والمهندسة أمانى خضير رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا، وعبر الوزير الايفوارى عن تقديره لشركة المقاولون العرب وما تتميز به مشروعاتها من جوده مشيرا إلى المشروعات التى قامت بتنفيذها من قبل فى كوت ديفوار.

وأشار المهندس أحمد العصار إلى أن الشركة وفى إطار الحرص على التوسع فى الخارج قد وقعت مؤخرا تعاقد لتنفيذ 6 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى فى 6 مدن فى كوت ديفوار، وتسعى إلى تنفيذ مزيد من المشروعات لخدمة الأشقاء الايفواريين فى ظل الثقة التى تحظى بها فى القارة الأفريقية وضرورة المساهمة فى نشر التنمية فى دول القارة ونقل التجربة العمرانية المصرية الناجحة فى كافة دول القارة والتى أصبحت مثار للإعجاب وترغب الدول فى نقلها

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