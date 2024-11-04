الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان الإيفوارى يلتقي رئيس المقاولون العرب لبحث تنفيذ مشروعات جديدة

وزير الاسكان الايفوارى
وزير الاسكان الايفوارى يلتقي رئيس المقاولون العرب

استقبل المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب السيد برونو كونى وزير الإسكان، التنمية الحضرية بدولة كوت ديفوار، والذى يزور مصر بمناسبة انعقاد الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة، وتناول اللقاء الترحيب  بالضيف الايفوارى واستعراض أوجه التعاون والفرص المتاحة فى مجال المشروعات التنموية والخدمية بكوت ديفوار.

 

حضر اللقاء سفير كوت ديفوار بالقاهرة، والمهندس أحمد العدلانى والمهندسة هبه أبو العلا عضوا مجلس الإدارة، والمهندسة أمانى خضير رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا، وعبر الوزير الايفوارى عن تقديره لشركة المقاولون العرب وما تتميز به مشروعاتها من جوده مشيرا إلى المشروعات التى قامت بتنفيذها من قبل فى كوت ديفوار.

 

وأشار المهندس أحمد العصار إلى أن الشركة وفى إطار الحرص على التوسع فى الخارج قد وقعت مؤخرا تعاقد لتنفيذ 6 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى فى 6 مدن فى كوت ديفوار، وتسعى إلى تنفيذ مزيد من المشروعات لخدمة الأشقاء الايفواريين فى ظل الثقة التى تحظى بها فى القارة الأفريقية وضرورة المساهمة فى نشر التنمية فى دول القارة ونقل التجربة العمرانية المصرية الناجحة فى كافة دول القارة والتى أصبحت مثار للإعجاب وترغب الدول فى نقلها

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الإسكان التنمية الحضرية المهندس احمد العصار المقاولون العرب دولة كوت ديفوار شركة المقاولون العرب

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

مصرع طفل غرقًا بترعة أثناء اللهو أمام منزله بمركز جهينة في سوهاج

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

الصافي يتراجع 8 جنيهات، أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

منوعات

المزيد

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads