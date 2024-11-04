مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بأبو النمرس

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء نشر الغسيل بمنطقة أبو النمرس، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع في أبو النمرس.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن ربة منزل، اختل توازنها مما أسفر عن سقوطها من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.