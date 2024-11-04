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رفع المزايا التأمينية للأعضاء بصندوق الزمالة بجامعة القاهرة بحد أقصى 165 ألف جنيه

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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 أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة أن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة (صندوق الزمالة)، وافق على رفع المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق من ٢٢٠ إلى ٢٥٠ شهرا، بحد أقصى ١٦٥ ألف جنيه، بدلا من ١٥٠ ألفا، وللأساتذة المتفرغين من ٧٥ ألف جنيه إلى ٨٥ ألفا، ولحالات الوفاة قرر الصندوق صرف ٨٥ ألف جنيه.

 

اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة 

 وأكد د. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة - عقب اجتماع الصندوق - أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم كل ما يمكن أن يساهم فى تحسين مستوى معيشة ودخول جميع منتسبيها، بما يحقق لهم ولأسرهم مستوى معيشى لائق، تقديرا لعطائهم وتفانيهم فى خدمة الجامعة والوطن.

 

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وأضاف محمد سامى عبد الصادق أن إدارة الجامعة لن تتوانى فى البحث عن أفضل الوسائل التي يمكن أن تساعد فى تحقيق مزايا تأمينية أفضل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، تخفيفا للأعباء المعيشية وتكريما لمن أعطوا من وقتهم وجدهم فأجزلوا العطاء.

 

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