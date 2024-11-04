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محافظات

مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة لخلافات الجيرة بالمراغة فى سوهاج

مشاجرة
مشاجرة

شهد مركز المراغة أحد مراكز محافظة سوهاج الشمالية مشاجرة بالأسلحة بين طرفين لخلافات الجيرة حيث أصيب البعض منهم إصابات متنوعة وقد تمكنت الجهات الأمنية من السيطرة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر المحضر بالواقعة. 
الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة ووجود مصابين 
كان  اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقى الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بنشوب مشاجرة طرفيها كل من:-  
" طرف أول " 
1- علي م ح ع- سن 53 مدرس 
2- نجله  أحمد سن 19 بائع 
3- نجلي عمومتهما  أشرف ص ح ع- سن 29 بائع 
4- أحمد ر ح ع- سن 32 بائع  مصابًا " كدمات بالرأس والذراع الأيسر " 
" طرف ثان "  
1- محمود ا م ع- سن 56 عامل   
2- نجله علاء سن 24 بائع 
3- نجلي عمومتهما  أحمد وع ر - سن 18 عامل  
4- أحمد ع ع م- سن 26 عامل مصابًا " كدمة بالذراع الأيسر " الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية  
القوة الأمنية تفض المشاجرة وتضبط المتهمين والسلاح المستخدم 
وقد تمكنت القوة الأمنية لمركز شرطة المراغة من ضبط طرفي المشاجرة  وبحوزة الثالث من الطرف الأول [ السلاح المستخدم] وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ]  تبادلا الإتهامات بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها  بسبب خلافات الجيرة وتحرر المحضر اللازم .
 

 

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