الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفل غرقًا بترعة أثناء اللهو أمام منزله بمركز جهينة في سوهاج

ترعة
ترعة

لقى طفل مصرعه غرقا بترعة أمام منزله أثناء اللهو، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري " حيث نقلت إلى مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف الطب الشرعي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

مدير الأمن يتلقى إخطارًا بغرق طفل دائرة مركز شرطة جهينة 

كان قد تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولي رئيس مباحث شرطة مركز جهينة بغرق الطفل بلال س. س.ع- عمره 5  سنوات ومقيم دائرة المركز. 

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

وخلال التحريات افاد والده المدعو سالم س ع س- سن 41 عامل - ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله على حافة الترعة أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط بها مما أدي إلى غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وقد أكدت التحقيقات بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" حيث تم التصريح بالدفن وتحرر المحضر اللازم.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإنقاذ النهرى الجهات الامنية اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج توقيع الكشف الطبى غرق طفل مصرع طفل نفي الشبهة الجنائية مفتش الصحة

الأكثر قراءة

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

مصرع طفل غرقًا بترعة أثناء اللهو أمام منزله بمركز جهينة في سوهاج

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية لأهالي الواحات البحرية بالتعاون مع حياة كريمة

منوعات

المزيد

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads