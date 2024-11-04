مصرع طفل غرقًا بترعة أثناء اللهو أمام منزله بمركز جهينة في سوهاج

لقى طفل مصرعه غرقا بترعة أمام منزله أثناء اللهو، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري " حيث نقلت إلى مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف الطب الشرعي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

مدير الأمن يتلقى إخطارًا بغرق طفل دائرة مركز شرطة جهينة

كان قد تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولي رئيس مباحث شرطة مركز جهينة بغرق الطفل بلال س. س.ع- عمره 5 سنوات ومقيم دائرة المركز.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحريات افاد والده المدعو سالم س ع س- سن 41 عامل - ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله على حافة الترعة أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط بها مما أدي إلى غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وقد أكدت التحقيقات بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" حيث تم التصريح بالدفن وتحرر المحضر اللازم.

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