مصرع طفل غرقا بترعة في الأقصر

لقى طفل صغير مصرعه غرقا في ترعة شمال الأقصر أمام منزله بعدما كان يلهو بالشارع، ليسقط سهوا في المياه الضحلة ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

التفاصيل



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع طفل يبلغ من العمر 3 أعوام قيم بناحية المحاريق بمركز ومدينة الزينية التابعة لدائرة طيبة الأمنية وجرى انتشال جثة الطفل من مياه الترعة.



ودلت التحريات الأولية أن الطفل خرج من المنزل للهو بالشارع من تلقاء نفسه وسقط في الترعة سهوًا وتوفي في الحال، ولا يوجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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