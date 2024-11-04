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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم "Smile 2" تتجاوز 100 مليون دولار عالميًا

Smile، فيتو
Smile، فيتو

Smile، حقق فيلم "Smile 2" إيرادات تجاوزت 50 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي الأمريكي، و100 مليون دولار عالميًا، عن ميزانية بلغت 28 مليون دولار فقط، وهو ما يعد نجاحا كبيرا لسلسلة أفلام الرعب الشهيرة.

وطرحت  شركة الإنتاج Paramount Pictures، رسميا الجزء الثاني، من فيلم الرعب الشهير، Smile، في صالات السينما.

وحصل فيلم Smile2، على إشادات إيجابية من النقاد والجمهور علي حد سواء، فيما برز أداء بطلة الفيلم "نعومي سكوت"، ليتم تصنيفها، باعتبارها أحد أفضل الأداءات لهذا العام.

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فيلم الرعب Smile

وتلقي الجزء الأول، من فيلم الرعب SMILE، اشادات من جانب الجمهور والنقاد معا حول العالم، ووصف بأنه أفضل أفلام الرعب التي عرضت في سنة ٢٠٢٢، كما حصد تقييم على موقع “روتن توميتوز” بلغت نسبته 75%، بعد 112 مراجعة نقدية.

وتدور أحداث، فيلم الرعب، حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.  

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 الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين، وهو من إخراج باركر فين، الذي أخرج من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't Slept  وThe Hidebehind.

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smile Smileتفاصيل الجزء الثاني من فيلم Smile تصدر فيلم SMILE لشباك التذاكر جزء ثاني من فيلم Smile فيلم SMILE

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