عصام عمر يخوض السباق الرمضاني بمسلسل «نص الشعب اسمه محمد»

يخوض الفنان عصام عمر تجربة تليفزيونية جديدة بالماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل تليفزيوني يحمل اسم “نص الشعب اسمه محمد”.

ويأتي المسلسل من تأليف محمد رجاء وبتوقيع المخرج عبد العزيز النجار، وينتمي العمل لـ اللايت كوميدي عائلي.

وكان قد علق الفنان عصام عمر على اختيار الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ليكون ضمن العروض الرسمية للدورة الـ 81 لـ مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب عصام"من قلب القاهرة إلى ڤينيسيا La Biennale di Venezia.. فخورين بالإعلان عن وجود فيلمنا "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ ٨١ لمهرجان ڤينيسيا السينمائي الدولي، المهرجان الأعرق في العالم".

وتابع قائلًا: “فيلم بدأت رحلته كفكرة بسيطة وطموحة من سنين طويلة في شوارع القاهرة وعنها، ووصلت إنه هيشهد أخيرًا عرضه العالمي الأول في واحد من أهم وأقيم الأحداث السينمائية”، وأضاف “مبروك لكل من آمن بالفيلم وساهم في خروجه للنور”.