الإثنين 04 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم الاثنين

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية اليوم على السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 3 - 11 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 04 - 11- 2024


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارًا على جنوب البلاد، مائلًا للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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