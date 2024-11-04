الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو رمزي وتامر فرج يقدمان برنامج "يعني إيه بودكاست"

تامر فرج وعمرو رمزي،
تامر فرج وعمرو رمزي، فيتو

عمرو رمزي وتامر فرج ، انطلقت الحلقة الأولى من برنامج “يعني إيه بودكاست” والذي يقدمه كل من عمرو رمزي وتامر فرج وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

برنامج عمرو رمزي وتامر فرج  

والبرنامج تدور فكرته حول جلسة حوارية بين عمرو رمزي وتامر فرح، حول قضايا تخص المجتمع بشكل كوميدي.

ومن ناحية أخري كان قد طالب الفنان تامر فرج بشكل كوميدي بمنحه فرص تمثيلية أكثر خلال الفترة المقبلة، موجهًا رسالة خاصة لشركات الإنتاج والمخرجين

وقال “فرج”: أبيع نفسى.. فرصة للمنتجين والمخرجين للبيع أو للإيجار ممثل محترف يصلح لجميع الأغراض (كوميدى/ تراجيدى/ اجتماعى/ إغراء/خيال علمى) وسيم، مجتهد، شوجر دادى  يمثل بثلاث لغات كواليس فابريقه.. للمعاينة والاستعلام يتم التواصل عبر حسابي الرقمي". 


فى سياق آخر، كان قد كشف الفنان تامر فرج مؤخرًا لــ “فيتو” عن رأيه في أهمية المسرح في حياة الفنان، قائلا: “المسرح أبو الفنون مثل ما يقل وأولا وأخيرا التمثيل موهبة من الله ولكن المسرح يبرز إمكانيات الممثل”.

و أضاف أن المسرح يصقل الممثل لأنه يؤدي دوره مباشرة أمام الجمهور وجها لوجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ،أسعار  العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

عمرو رمزي عمرو رمزي و تامر فرج برنامج عمرو رمزي و تامر فرج تامر فرج

الأكثر قراءة

الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

خبير أمن قومي: قضايا السياسة الخارجية تهيمن على الانتخابات الأمريكية

قائد مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل حديثه مع مدربه المقال

اليوم، تشغيل 100 أتوبيس لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي

روما في طريقه لإقالة مدربه للمرة الثانية هذا الموسم

اليوم، "القوى العاملة" بالبرلمان تواصل مناقشة مواد قانون العمل الجديد

بعد إقالة حسين عوض، البرهان يعين علي يوسف وزيرا لخارجية السودان

منوعات

المزيد

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads