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إطلاق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة إطلاق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٤ و٥ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

 

 

كان أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 148 مليون و225 ألفًا و879 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و733 ألفا و523 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 587 ألفًا و962 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 409 آلاف و302 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 89 ألفًا و491 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 77 ألفًا و991 خدمة، بالإضافة لتقديم 94 ألفا و279 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و425 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 85 ألفًا و53 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 208 آلاف و357 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و482 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 26 ألفًا و297 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2295 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفا و887 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ61 ألفا و702 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

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ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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