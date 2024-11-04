منتخب مصر بنكهة “محلية” في معسكر نوفمبر، حسام حسن يعتزم إعفاء صلاح والشناوي بعد ضمان التأهل، والشحات وإمام عاشور وطاهر يقتربون من العودة، والإصابات تفرض تغييرا في منظومة الدفاع

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وبات من المؤكد أن تشهد قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل العديد من التغييرات بعضها إضطراري وبعضها الأخر لأسباب فنية ورغبة من الجهاز الفني في إتاحة الفرصة لبعض العناصر التي قدمت مردودا جيدا مع أنديتها في المباريات الأخيرة، إلى جانب رغبة المدير الفني حسام حسن في إراحة بعض العناصر الأساسية بتشكيلة الفراعنة، بعد أن حسم الفريق بطاقة التأهل رسميا لكان 2025 بالمغرب.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد إعلان قائمة منتخب مصر

وحدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يوم 8 نوفمبر موعدا لإعلان قائمة المنتخب للمعسكر المقبل، حيث يسعى لمنح اللاعبين الدوليين فرصة للتعبير عن قدراتهم وجاهزيتهم في أول جولتين بالدوري وهو السبب وراء تأجيل إعلان القائمة ليوم الثامن من نوفمبر.

إجتماعات مكثفة للجهاز الفني لإختيار القائمة

شهدت الايام الأخيرة إجتماعات مكثفة للجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، من أجل التشاور حول أسماء اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر الفريق المقبل

إعفاء محمد صلاح من معسكر نوفمبر

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على إعفاء بعض العناصر الاساسية في تشكيلة الفراعنة من التواجد في معسكر نوفمبر الجاري لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، لاسيما بعد حسم بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

وياتي محمد صلاح قائد الفراعنة نجم يفربول الانجليزي في مقدمة اللاعبين الذين قرر الجهاز الفني، إعفاءهم من الانضمام لمعسكر نوفمبر الجاري، بعد تصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، كما أن الفوز على منتخب بوتسوانا بالقاهرة في الجولة الأخيرة يضمن له الحفاظ على صدارة المجموعة، وبالتالي فإن المنتخب الوطني لن يكون في حاجة إلى جهود محمد صلاح في المعسكر المقبل، كما أن منتخب مصر يملك عناصر أخرى قادرة على ملء الفراغ الذي سيتركه نجم ليفربول في المباراة الصعبة أمام الراس الأخضر على ملعبها في الجولة الخامسة من التصفيات

إراحة محمد الشناوي

كما يتجه الجهاز الفني للفراعنة في إراحة عناصر أخرى في التشكيلة الاساسية مثل عمر مرموش جناح إنتراخت فرانكفورت ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وربما ينضم إليهم محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، ويبقى التأكيد أن حسام حسن لم يحسم قراره النهائي بشأن إراحة الأسماء السابقة، ولكنه يبقى الاتجاه الأقرب للتطبيق

محمد الشناوي، فيتو

وعلمت فيتو من مصادرها أن محمود تريزيجيه المحترف بصفوف الريان القطري، وزميله حمدي فتحي لاعب الوطرة القطري، رفضا الحصول على راحة وأبلغا الجهاز الفني للفراعنة رغبتهما في التواجد وتمثيل مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

وتسربت بعض المعلومات في الايام الماضية من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بأن هناك نية لإراحة محمد الشناوي الحارس الأول للفراعنة من التواجد في المعسكر المقبل، على أن تمنح فرصة المشاركة للثنائي مصطفى شوبير أو محمد عواد للزود عن عرين الفراعنة خلال مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، ولكن يبقى التأكيد أن الجهاز الفني لم يحسم قراره النهائي بشأن محمد الشناوي أو غيره من اللاعبين الذين ينوي حسام حسن إعفاءهم من المعسكر المقبل.

طاهر محمد طاهر، فيتو

فرصة لتجربة عناصر جديدة

قرار حسام حسن بإراحة بعض عناصر التشكيلة الاساسية لمنتخب مصر، خاصة من المحترفين، يراه المدير الفني سلاح ذو حدين، فمن ناحية سيكون فرصة لتجربة عناصر جديدة نجحت في تقديم نفسها بشكل جيد مع أنديتها في المباريات الأخيرة مثل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق في الأهلي، إلى جانب إمام عاشور بعدما إستعاد الكثير من فورمته الفنية والبدنية مع الفريق الأحمر، وأكد جدارته بالعودة مجددا لصفوف المنتخب الوطني

حسين الشحات، فيتو

كما استقر حسام حسن إلى حد كبير على ضم حسام عبد المجيد مدافع الزمالك الشاب، ضمن خطة المدير الفني لتجديد الدماء داخل صفوف المنتخب الوطني في ظل إستبعاد أحمد حجازي وإراحة محمد عبد المنعم

غيابات إضطرارية بسبب الإصابة

وفرضت الإصابات تغييرات إضطرارية على قائمة منتخب مصر المنتظرة لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، أبرزها إصابة أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك وأحد الأوراق الرابحة في تشكيلة الفراعنة الأساسية في المباريات الأخيرة، بعد تعرضه للإصابة بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات، وبالتالي لن يلحق بمباراتي منتخب مصر في التصفيات المحدد لهما الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري

زيزو، فيتو

الإصابات تضرب دفاع الفراعنة

كما حرمت الإصابة الجهاز الفني من الإستعانة بخدمات ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، الذي كان قريبا من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل، ولكن تعرضه للإصابة في مباراة العين الاماراتي وخروجه من قائمة الأهلي في مباراة سيراميكا الماضية ومباراة زد المحدد لها الخميس المقبل، صعبت مهمته في الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، لذلك سيكون حسام حسن البحث عن بديل لتعويض هذه الغيابات في خط الدفاع، مثل الإستعانة بخدمات حسام عبد المجيد مدافع الزمالك وفي الصورة أيضا محمود مرعي مدافع بيراميدز، إلى جانب عمر فايد مدافع المنتخب الأولمبي المحترف بصفوف مدافع بيرشوت البلجيكي

خالد صبحي مدافع منتخب مصر، فيتو

ويحيط الغموض أيضا بمصير خالد صبحي مدافع المصري البورسعيدي، الذي تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة من الدرجة الثانية، خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام موريتانيا، خاصة أن اللاعب لم يتواجد في قائمة المصري البورسعيدي في مباراته الإفتتاحية بالدوري المصري أمام طلائع الجيش.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو10 نوفمبر، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

حسام حسن رفقة معاونيه، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعد تحقيقه أربع إنتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لكان 2025 بالمغرب ويحتاج نقطة واحدة في المباراتين الأخيرتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا، لتأكيد إنفراده بصدارة المجموعة الثالثة.

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط