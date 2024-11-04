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اقتصاد

ثبات أسعار سيارات جيلي في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر

سيارة جيلي،فيتو
سيارة جيلي،فيتو

سيارات جيلي، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارات جيلي، أسعار سيارات جيلي في السوق المحلية موديلات 2025 بعد ثبات أسعارها خلال  شهر نوفمبر الجاري شملت سيارات جيلي GX3 Pro الجديدة.

 


ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات  جيلي GX3 Pro طرازات 2025 في السوق المصرية بعد ثبات أسعارها في السوق المحلية، وهي كالتالي:-


الفئة الوحيدة بسعر 925 ألف جنيه بنفس السعر السابق. 

أسعار سيارات جيلي ستار راي 2025 بمصر خلال نوفمبر
 

وتتوفر جيلي ستار راي 2025 من أوتو موبيليتي بأربع فئات
 

جيلي ستار راي كومفورت بسعر مليون و749 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

جيلي ستار راي بريميوم بسعر مليون و849 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

جيلي ستار راي سبورت بسعر مليون و949 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

 جيلي ستار راي سبورت بلس بسعر 2 مليون و29 ألف جنيه بنفس السعر السابق. 

أسعار سيارات جيلي أوكافانجو 2024 في نوفمبر
 

وتستمر أوكافانجو كموديلات 2024 دون تغيير بالأسعار التالية: 
 

كمفورت آخر سعر 649 ألف جنيه وغير متاحة حاليًا.


بريميوم بسعر مليون و769 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



أسعار سيارات جيلي كول راي 2025 الفيس ليفت الجديدة خلال نوفمبر بمصر
 

الفئة الأولى كمفورت مليون و349 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

الفئة الثانية بريميوم مليون و439 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

الفئة الثالثة سبورت مليون و579 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

الفئة الرابعة سبورت بلس مليون و639 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

 

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