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حوادث

انتشال جثمان مسن سقط من أعلى كوبري بترعة غرب الأقصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بمحافظة الأقصر من انتشال جثمان رجل مسن لقى مصرعه غرقا بترعة الأقالتة بمركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، إثر اختلال توازنه من أعلى الكوبري بالقرية.

أحداث الواقعة 


كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع المواطن عبد الحميد محمد عبد الله 55 عاما مقيم بناحية البعيرات بدائرة القرنة بعد أن اختل توازنه وسقط في المياه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال لكونه لا يجيد السباحة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين استصدار قرار التصريح بالدفن، لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمنطقة البعيرات بالقرنة.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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